Politiet udskriver fartbøder som aldrig før

Det skriver Jyllands-Posten.

De mange fartsyndere har betydet, at der i 2016 blev udskrevet bøder for 701 millioner kroner, viser en opgørelse fra Rigspolitiets Nationalt Færdselscenter.

Resultatet hænger sammen med, at politiet er gået fra 25 vogne i 2014 til nu 100 fotovogne fordelt over hele landet.

- Resultatet viser, at der fortsat er behov for politiets kontrolindsats på hastighedsområdet, siger Erik Terp, der er centerchef for Rigspolitiets Nationalt Færdselscenter, til Jyllands-Posten.

Han understreger, at målet er lavere fart.

Hos bilejernes forening, FDM, mener afdelingschef Torben Kudsk, at indsatsen er forfejlet.

- Vi ved, at mellem to tredjedele og tre fjerdedele af alle dødsulykker sker på landevejene, men fotovognene holder inde i byerne og nu også ude på motorvejene, siger han til Jyllands-Posten.

Trafikforsker og professor Mogens Fosgerau fra DTU er ikke enig i FDM's kritik.

- Vi ved fra Vejdirektoratets målinger, at rigtig mange kører for stærkt. Men skal man så have lov at køre for hurtigt der, hvor det ikke er så farligt, spørger Mogens Fosgerau og svarer selv i Jyllands-Posten:

- Det er ulovligt at køre for hurtigt, derfor risikerer man at få en bøde, hvis man gør det. Og så er den ikke længere.