Borgere har blandt andet lagt blomster i Elverparken i Herlev for at mindes den dræbte Louise Borglit.

Politiet udlover dusør i sag om drab på gravid kvinde

Københavns Vestegns Politi udlover en dusør på lidt over 84.000 kroner for oplysninger, der kan føre til en opklaring af drabet på 32-årige Louise Borglit.

Forbrydelsen fandt sted ved 19-tiden 4. november 2016 i Elverparken i Herlev, da Louise Borglit var ude at gå tur med sin søsters hund.

Pengene til dusøren stammer fra en privat indsamling i Herlev samt fra to store bidrag fra private borgere, oplyser politiet.

Politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi understreger, at politiet sætter stor pris på det økonomiske bidrag fra borgerne.

- Vi arbejder fortsat intensivt med drabet fra Elverparken, men endnu har efterforskningen ikke båret frugt. Samtidig er vi overbevist om, at der sidder folk derude, der har mistanke til konkrete personer - vi har bare ikke hørt fra dem endnu, siger politikommissær Ole Nielsen.

- Vi håber, at dusøren kan være et incitament for dem til at kontakte politiet i denne bestialske sag, siger han i pressemeddelelsen.

Borgere, der har oplysninger i sagen, kan kontakte politiet på 43 86 14 48.

Drabssagen fra Herlev har været præget af mangel på beviser og gennembrud. Blandt andet har politiet endevendt området omkring gerningsstedet for at finde et gerningsvåben - men uden held.

Alle tekniske undersøgelser er overstået, og derfor består politiets efterforskning nu i at forfølge tip fra borgerne.