Politiet tror på sejr i lang og sej hashkamp

På trods af at hashhandlen igen er oppe omkring samme niveau som sidste år, hvor Pusher Street blev ryddet, tror vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Dannie Rise stadig på, at kampen mod hash kan vindes.

- Hvis ikke jeg troede på det, havde jeg givet op for længst. Min motivation er, at samfundet aldrig kan være tjent med, at man gennem narkotikahandel støtter de kriminelle, siger han.

Ifølge Dannie Rise har markedet på Pusher Street på Christiania ændret sig, siden politiet startede sin indsats i september 2012. Dengang kunne pusherne næsten risikofrit sælge derude, fordi politiet sjældent kom forbi.

Det er anderledes i dag, hvor det også sjældnere ender i voldsomme kampe med tåregas, hvilket ifølge Dannie Rise ofte var en del af aktionerne i starten.

- Vi bliver tit spurgt, om det hjælper, og ja, det gør det. Vi kan og vil ikke acceptere, at der er områder i København, hvor voldsparate kriminelle forsøger at sætte dagsordenen. Hvis de sætter sig ud over loven, så må de også stå til ansvar for det, siger han.

Det er de store pengesummer, som bagmændene står til at tjene ved salget, der ifølge vicepolitiinspektøren får grupperingerne til genstridigt at blive ved med at kæmpe mod politiet.

- Man skal grundlæggende forstå, at det er et meget lukrativt marked med en kæmpe omsætning. De kriminelle grupperinger, der står bag, vil gøre alt, hvad de kan for at holde fast i deres indtægtskilde, siger han.

Selv om kampen mod hashen er hård, siger Dannie Rise, at politiet hverken vil holde op eller give op, når det kommer til at bekæmpe den åbenlyse, organiserede hashhandel.

- Vi ved, at det er et langt, sejt træk, men vi føler også, at det er noget, vi skylder de lovlydige borgere på Christiania, siger han.

Dannie Rise opfordrer til, at man i kampen mod de kriminelle grupperinger bag hashsalget ikke køber hash på Christiania.