Politiet til unge mænd på Nørrebro: Pas godt på jer selv

Det får nu Københavns Politi til at advare unge mænd, der færdes i de områder, og som ikke har noget med bander at gøre.

- Det er næsten umuligt at forhindre, at to mænd sætter sig på knallert og kører af sted for at skyde på tilfældige mennesker, siger chefpolitiinspektør Jørgen Skov på et pressemøde lørdag morgen.

- Det er især unge mænd i alderen 17-25 år, der er udsat. Hvis man tilhører den gruppe og færdes i de udsatte områder, vil jeg sige sige: Pas godt på jer selv.

Samtidig beder han personer, der kender folk i bandemiljøet om at gribe ind.

- Vi sætter alt, hvad vi har ind, men det er meget svært at bekæmpe.

- Hvis man kender nogen i bandemiljøet, er det vigtigt, at man prøver at tale med dem og taler til dem og tager afstand fra det de gør, siger chefpolitiinspektøren.

Det seneste døgn har der været tre skudepisoder i København, hvor tre personer er blevet ramt af skud - heraf har to været helt tilfældige mænd.

I alt har der været fem skudepisoder i løbet af ugen. Tirsdag og onsdag blev der skudt på Nørrebrogade og i Københavns Nordvestkvarter.

Politiet har mange "gode spor" i flere af sagerne - blandt andet videoovervågning, lyder det på pressemødet.

Politiinspektør Poul Kjeldsen fortæller, at det generelt er det samme billede, der er ved de fleste skyderier:

- At det er to grupperinger, der slås mod hinanden.

Politiet kan ikke sætte tal på, hvor mange det er, der slås.

Jørgen Skov fortæller, at der er blevet kaldt ekstra mandskab ind i weekenden efter det tre skudepisoder i det seneste døgn.

Siden 12. juni har der været 18 banderelaterede skyderier i København.