Politiet svigter udsatte boligområder

Da samme undersøgelse blev foretaget i marts 2010, var tallet 70 procent. Det skriver Politiken mandag.

Samtidig mener hver fjerde boligorganisation ikke, at politiet gør det, der kan forventes, når det gælder om at forebygge og bekæmpe kriminalitet.

- Tryghed i udsatte boligområder kræver et synligt politi og en god forebyggende indsats.

- Politiet er en utrolig afgørende medspiller i forhold til boligindsatsen, og når de ikke er til stede, indtager banderne i stedet områderne og tager magten fra civilsamfundet og naboskabet, siger Palle Adamsen, formand for Danmarks Almene Boliger, til Politiken.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lover, at politiets indsats i de kriminalitetstruede boligområder vil blive oprustet ved de kommende forhandlinger om en ny bandepakke.

- Vi har et lovforslag i høring, som hæver minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse fra et til to år, vi er i gang med at få styrket exit-indsatsen, vi vil begynde at kigge på udvisninger, og så skal vi have bedre analyseværktøjer til politiet, så de kan bekæmpe de kriminelle, siger han til Politiken.

Han medgiver, at eksempelvis grænsekontrollen har trukket store veksler på landets politikredse, der har fået mindre tid til at tage sig af det forebyggende arbejde.