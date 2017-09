Politiet spår flere sager om stalking og trusler

Spådommen fremgår af National Strategisk Analyse 2017, hvor politiet analyserer kriminalitetsudviklingen i de forudgående år for i tide at blive klogere på, hvor man skal sætte ind i fremtiden.

Og tendensen er ifølge politiet klar: Kriminalitet, der kan næres af den teknologiske udvikling, vil få endnu bedre vilkår.

Et eksempel er stalking, hvor en person oplever systematisk og vedvarende chikane fra en anden.

- Vi forventer, at stalking på internettet, gennem apps, sociale medier, droner og elektronisk kommunikation vil blive mere udbredt, står der i analysen.

Et andet eksempel er sager om trusler, som er steget med en tredjedel over de seneste par år, og som politiet i den nye analyse forudser vil stige yderligere:

- Den øgede brug af sociale medier og en opfattelse af, at det er mindre alvorligt at fremsætte trusler online end ansigt til ansigt, kan være en del af forklaringen, og dette vil samtidig pege i retning af, at antallet af trusler vil stige i de kommende år.

I den tunge ende af kriminalitetsspektret ligger en sag fra Brøndby, hvor en pensionist for nylig idømt 12 års fængsel for at orkestrere grove overgreb på børn og unge i Filippinerne, som han sad og så over nettet i sin lejlighed.

Den type overgreb er sjældne, men i analysen vurderer politiet, at der også må forventes en vækst i denne form for overgreb:

- Politiet vurderer på baggrund af stigende anmeldelsestal, verserende sager og internationale rapporter fra blandt andet Europol, at også danske gerningsmænd i stigende grad vil anvende live-streaming af seksuelle overgreb.