Politiet spår at Christianias hashsalg rykker ud på gaden

Vi regner med, at de kriminelle forsøger at afsætte deres produkter andre steder, siger politidirektør.

Københavns Politi kan ikke afvise, at hashhandlen i højere grad vil rykke ud i de københavnske gader, efter at beboerne på Christiania har ryddet hashgaden Pusher Street.

- Vi er ikke så naive at tro, at den her hashhandel ikke vil forsøge at finde et marked. Vi regner med, at de kriminelle forsøger med at afsætte deres produkter andre steder, siger han.

Thorkild Fogde frygter dog ikke, at gaderne i København kommer til at flyde med hash.

- Det er jo ikke nyt for Københavns Politi at bekæmpe hash i byen. Jeg vil sige det meget simpelt, at hvis vi kan føre ressourcer ud fra Christiania og ud i resten af byen, så har vi lidt at gøre med, siger han.