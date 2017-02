Politiet søger vidner til voldsom brand i politibygning

Siden branden er der gennemført tekniske undersøgelser for at klarlægge brandårsagen. Men det er endnu uvist, hvorfor ilden opstod.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Københavns Vestegns Politi kan ikke udelukke, at branden var påsat. Derfor vil politiet gerne tale med vidner, der bemærkede noget usædvanligt 9. februar i tidsrummet fra klokken 17 til 17.25 nær Ejby Industrivej 125.

Det er på denne adresse, at den brandhærgede bygning ligger. Bygningen var under opførelse op til branden, og det var meningen, at et nyt kriminalteknisk center skulle placeres på stedet.

En række af Rigspolitiets andre afdelinger - blandt andet Nationalt Efterforskningscenter- har også til huse på Ejby Industrivej.

Politiet er særligt interesseret i oplysninger om en ung mand, som et vidne lagde mærke til på dagen cirka klokken 17.

Manden kom løbende fra området omkring tankstationen Ingo på Ejby Industrivej 111 og løb direkte mod Rigspolitiets nye bygning og ind gennem håndværkernes adgang i bygningens sydvestlige hjørne.

Vidnet beskriver manden således:

* Mellem 170 og 175 centimeter høj.

* Bred af bygning, men ikke nødvendigvis muskuløs.

* Iført en sort strikhue og et sort tørklæde, som dækker underansigtet. Taljelang, sort jakke og sorte joggingbukser med elastik ved anklerne.

Politiets gennemgang af videomateriale viser en person, der løber i området klokken 17.18. Vedkommende løber ad Ejby Industrivej til Ringvejen, som han passerer og derefter forsvinder ind i villakvarteret nordvest for Nordre Ringvej.

Politiet vil gerne have hjælp til at identificere den unge mand, da han kan have vigtige oplysninger i sagen.

Henvendelser kan rettes til Københavns Vestegns Politi på 4386 1448.