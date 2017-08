Politiet slipper for at slette ulovlige beviser hos Skat

Advokaten for en udlandsdansker havde bedt dommeren om at beordre Bagmandspolitiet til at få destrueret blandt andet materiale om aflytninger, som var givet videre til Skat.

Imidlertid har dommeren i Københavns Byret afvist anmodningen.

Materialet stammer fra en efterforskning, som Bagmandspolitiet foretog i 2006 og 2007. En udlandsdansker med bopæl i London var mistænkt for at have begået skattesvig for et tocifret millionbeløb.

Sagen endte med, at politiet opgav at rejse tiltale.

Undervejs blev den mistænktes telefon aflyttet. På et tidspunkt optog politiet også samtaler mellem den mistænkte og hans advokat.

Ifølge retsplejeloven skal den slags materiale "straks destrueres". Men det skete ikke. I stedet blev oplysninger fra samtalen givet videre til Skat.

Sletningen skete først efter mere end ni år, hvilket ifølge Bagmandspolitiet var "en beklagelig fejl".

Desuden fik Skat også overdraget korrespondance mellem den mistænkte og hans advokat. Denne kommunikation må politiet ifølge loven ikke beslaglægge, men det gjorde Bagmandspolitiet alligevel, og også dette materiale blev givet videre til Skat.

I byretten har udlandsdanskerens advokat, senioradvokat Poul Gade fra firmaet Bech-Bruun, hævdet, at politiets pligt til destruktion kan udstrækkes til også at omfatte det materiale, som er givet videre til andre myndigheder.