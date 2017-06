Politiet sigter ung for at ville dræbe flere i opgør i Aarhus

Den anholdte fremstilles for en dommer i Aarhus torsdag eftermiddag, oplyser Østjyllands Politi.

Efter en skudepisode i det vestlige Aarhus lørdag aften har politiet anholdt en 22-årig mand, der sigtes for at have forsøgt at dræbe flere med skud.

Udviklingen kommer på et tidspunkt efter adskillige sammenstød i bandemiljøet i den østjyske.

Politiet mener, at den 22-årige med skud forsøgte at dræbe flere personer ved en episode lørdag aften på Bispehavevej. Der var nærmest tale om et drive-by skyderi.

Torsdag formiddag siger en talsmand for politiet, at der var tale om "flere skud mod flere personer" - men han ønsker ikke at gå i detaljer.

Kort forinden var to personer bevæbnet med stik- og slagvåben løbet ind i en butik på Ekkodalen for at lede efter folk fra andre grupperinger.

Inden for de sidste to uger har politiet foretaget i alt godt 100 anholdelser for at dæmpe uroen.

Den skyldes angiveligt til dels, at banden Loyal to Familia forsøger at få fodfæste i Aarhus. Forsøget har givet kraftige reaktioner, oplyste politiinspektør Lau Thygesen onsdag.

- Det er en anden gruppe med bandetendenser, som har haft travlt med at markere sig over for LTF. De opfører sig meget aggressivt, sagde han.

Modstanderne af Loyal to Familia er ikke en decideret bande, men karakteriseres mere som et sammenrend af forskellige personer fra forskellige grupperinger.

Loyal to Familia blev oprindeligt dannet på Nørrebro i København og har spredt sig til blandt andet Nordsjælland.

I Aarhus-området har der siden 3. juni været tre skudepisoder. Desuden var der i weekenden en bevidst påkørsel af to personer, der netop var blevet løsladt af politiet.