Politiet sigter tre unge for røverier mod taxachauffører

Københavns Politi har anholdt tre personer, som mistænkes for at stå bag flere røverier begået med kniv mod københavnske taxachauffører.

I alle sagerne har to til tre gerningsmænd truet chaufførerne med knive og tvunget dem til at udlevere penge og andre værdier. To af røverierne blev begået på Københavns Vestegn, mens de øvrige fandt sted i Brønshøj.

De tre unge - to på 18 år og en på 19 år - bliver fremstillet i dommervagten i København fredag eftermiddag med krav om varetægtsfængsling.

- Vi ser meget alvorligt på de her sager, hvor der bliver brugt knive til at true sagesløse mennesker, der bare går og passer deres arbejde, siger politikommissær Bjarke Dalsgaard Madsen i Københavns Politis røveriafsnit.

Ifølge ham er det ikke alle seks røverier, de tre anholdte er sigtet for, fordi sagerne endnu ikke er helt færdigefterforskede.

- Vi valgte at sigte dem for de fire klareste sager. Så kan vi altid føje flere sigtelser til senere, siger politikommissæren.

- Der har været så mange røverier på det seneste, så valgte vi at anholde de tre mænd nu for at få det her stoppet, siger han.

Ifølge politiet er røverierne foregået på to måder.

Ved nogle af tilfældene har en gerningsmand taget en taxa og bedt chaufføren om at blive kørt hen til et sted, hvor en eller to andre gerningsmænd har ventet i et slags baghold.

I andre tilfælde har gerningsmændene bestilt en taxa, som de røvede, da den ankom.