Politiet sigter familiefar for hacking af KMD's it-system

KMD anmeldte Esben Warming for hacking af Digital Pladshenvisning 9. juni. Politiet har nu valgt at sigte ham efter den milde hacking-paragraf.

- Som advokat for den sigtede synes jeg, det er ærgerligt, at politiet vælger at sigte borgeren, blot fordi der kommer en politianmeldelse fra et større foretagende som KMD, siger advokat Morten Bjerregaard og tilføjer:

- Sigtelsen er grundløs.

Esben Warming opdagede tilfældigt fejlen 17. maj, da han skulle finde en institutionsplads til sin søn. På it-løsningen er der et felt, hvor man ved hjælp af cpr-nummer kan slå sin samlever op.

Familiefaren har tidligere fortalt til TV2, at han skrev sin kærestes cpr-nummer, hvorefter it-systemet kom op med hendes navn.

Esben Warming arbejder som it-konsulent hos Netcompany, som er landets største it-selskab og KMD's konkurrent.

Som it-kyndig ringede alarmklokkerne derfor hos ham. Han prøvede med flere cpr-numre og opdagede, at der ikke var en begrænsning på antallet af søgninger.

Han optog det på video og sendte det til Frederiksberg Kommune, som ifølge Esben Warming ville kontakte KMD.

Dagen efter kontaktede Esben Warming også DR med henblik på at lave en historie om hullet i systemet. I starten af juni henvendte DR sig så til KMD.

Ifølge advokat Morten Bjerregaard undersøgte Esben Warming sagen så nøje for at sikre sig, at der ikke bare var tale om en bagatel, så han ikke kontaktede KMD eller kommunen uden grund.

- Han har dermed gjort os alle en tjeneste ved at undersøge fejlen lidt nærmere, siger advokat Morten Bjerregaard.

- Dermed har han ikke foretaget noget uberettiget, og derfor er der ikke juridisk føde til en sigtelse.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at KMD lykkes med at aflede opmærksomheden fra deres egen fejl med en politianmeldelse, som fører til sigtelse af en uskyldig borger, siger advokaten.