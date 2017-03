Politiet satser på flere anholdelser efter uro på Nørrebro

To politifolk kom let til skade ved Nørrebro-demonstrationer. Natten har dog været rolig, meddeler politiet.

- Jeg håber, at der kommer flere anholdelser. Vi sætter betydelige ressourcer ind på det her, siger ledende politiinspektør Peter Dahl.

Men det tal skulle gerne have et nøk opad. I hvert fald hvis man spørger politiet.

Han fortæller på et pressemøde torsdag morgen om situationen sammen med politidirektør Thorkild Fogde.

I anledning af tiårsdagen for rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69 på Nørrebro demonstrerede op mod 1000 mennesker i København onsdag aften.

Demonstrationerne udviklede sig voldeligt, og der blev kastet sten mod politibiler, tændt romerlys og begået hærværk mod banker og butikker.

Det fik politiet til at rykke ind og blandt andet ransage det nye ungdomshus på Dortheavej, hvor der stadig befandt sig demonstranter.

Alle de anholdte er "yngre mennesker". To af dem er mindreårige. I alt fire af de ni anholdte er sigtet for vold mod politiet. To betjente kom lettere til skade og måtte en tur på skadestuen.

- Voldsomheden kom en smule bag på os, siger ledende politiinspektør Peter Dahl.

Selv om han gerne ser antallet af anholdelser stige, slår han fast, at langt størstedelen af demonstranterne havde et fredeligt formål.

- En stor del af de op mod 1000 mennesker ved demonstrationen var såkaldt almindelige mennesker, nogle af dem med barnevogne. Det skal selvfølgelige indgå i vores efterforskning, siger han.

Samme melding lyder fra politidirektøren.

- Det er vigtigt at få skilt fårene fra bukkene. Vi skal finde hovedmændene bag det her, så vi får straffet de rigtige, siger Thorkild Fogde.

- Det er aldrig acceptabelt at kaste møtrikker, flasker eller andet efter politiet. Der kommer nu et retligt efterspil, og vi kommer til at se på de nye muligheder, vi har fået med en ny lovpakke, siger han.

Politiet vil i sin efterforskning blandt andet se på optagelser fra fotovogne, der var kørt ud til stedet.

Ungdomshusets talsmand, Tau Guldmann Kristensen, vil ikke udtale sig om demonstrationen, men fortæller, at der muligvis kommer en udtalelse i aften.