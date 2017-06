Politiet rydder tre lejre med udenlandske hjemløse

De er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og vil alle få en bøde på hver 1000 kroner.

Fire sager er blevet overdraget til Udlændingestyrelsen med henblik på at få de pågældende sendt ud af Danmark.

Vicepolitiinspektør Jacob Søndergaard fra udlændingekontrolsektionen i Københavns Politi siger, at politiet vil fortsætte med at rydde lejre med udenlandske hjemløse året ud.

- Vi har netop fra et stort flertal i Folketinget fået nye værktøjer, som gør det lettere for os at gøre det så uattraktivt som muligt for disse hjemløse at slå lejr og skabe utryghed og uhumske forhold rundt om i byen, siger han.

Politiet vil målrette indsatsen de steder, hvor lejrene skaber mest utryghed.

- Vi vil stadig opfordre borgerne til at anmelde disse lejre til os, hvis de skaber utryghed i et område, siger Jacob Søndergaard.