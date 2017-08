Politiet ransager 17 adresser i aktion mod bandemiljøet

- De ni personer er sigtet for vold, berigelsesforbrydelser og lov om euforiserende stoffer, fortæller fungerende politiinspektør i Københavns Politi Torben Svarrer.

Ingen af de ni sigtede vil dog blive fremstillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling, og de er alle løsladt igen.

Under aktionen fandt politifolkene mindre end 100 gram hash og under fem gram kokain.

20. juli oprettede politiet visitationszone i store dele af København. Det betyder, at alle kan visiteres af politiet, uden at der er en mistanke om, at man har har begået noget ulovligt.

Siden har politiet fundet 13 skydevåben i området. Ingen af dem er fundet på personer, men gemt forskellige steder i det offentlige rum.

- Det viser jo, at visitationszonen har den effekt, at bandefolkene ikke går rundt med våbnene på sig. I stedet gemmer de dem rundt omkring, og det var blandt andet derfor, vi havde hundene med ude i dag, siger Torben Svarrer.

For nylig blev straffen skærpet, så det i dag koster mindst to års fængsel, hvis man bliver stoppet med et skydevåben på sig.