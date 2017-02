Politiet opruster terrorberedskabet under Distortion

Det sker på baggrund af den seneste analyse fra Center for Terroranalyse under Politiets Efterretningstjeneste (PET), som vurderer terrortruslen mod Danmark.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Henrik Møller Jakobsen til DR P4 København.

- I den (analysen) står der, at det, der er trusler mod, er ubeskyttede civile mål, hvor mange mennesker er samlet. Det må man sige, at der er til Distortion, så derfor er vi nødt til at øge sikkerheden, siger han.

Som noget nyt skal årets gadefester under Distortion flyttes fra brokvarterne ind til Rådhuspladsen ved midnat. Her vil man blandt andet konkret forhindre biler i at komme for tæt på menneskemængden.

- Man vil lave nogle hastighedsnedsættende foranstaltninger i stil med dem, vi lavede på Strøget og Rådhuspladsen nytårsaften. Der havde vi opstillet noget beton, så man ikke bare kunne køre lige ind, men skulle køre i zigzag, siger vicepolitiinspektør Henrik Møller Jakobsen til DR P4 København.

Inden Distortion går i gang, vil PET foretage en ny trusselsvurdering. Afhængigt af hvad den viser, vil politiet herefter beslutte, om det sætter flere betjente på gaden i forhold til tidligere år.