Politiet løslader mistænkt i drabssag fra Aalborg

Kort efter klokken 18 lørdag aften fik politiet en melding om, at der var et større slagsmål i gang på Øster Allé i Vejgaard i Aalborg.

Slagsmålet kom i kølvandet på, at flere biler var kørt sammen, og der blev brugt både knive og køller. Den 27-årige blev ramt af flere knivstik, og klokken 18.49 fik politiet at vide, at han var død.

På det tidspunkt var den 24-årige allerede anholdt. Han var mistænkt for at have stukket den 27-årige, men den videre efterforskning har altså vist, at mistanken var ubegrundet.

Ifølge politiet skete slagsmålet og drabet som et led i et opgør i byens kriminelle miljø, og Anders Uhrskov fortæller, at man nu leder efter flere gerningsmænd.

- Vi har en god fornemmelse af, i hvilken retning vi skal lede, siger han søndag morgen.

Ifølge vicepolitiinspektøren var flere af de personer, der var involveret i færdselsuheldet, også involveret i slagsmålet, der endte med drab.

- Men vi er stadig i gang med at klarlægge det nøjagtige hændelsesforløb, siger Anders Uhrskov, der ikke kan komme nærmere ind på motivet til opgøret.

Ifølge Ekstra Bladet havde den dræbte relationer til rockerklubben Bandidos, men det kan vicepolitiinspektøren ikke bekræfte.