Politiet løslader 18 bandefolk i Nordsjælland

Tidligere på dagen oplyste pressekoordinator Henrik Suhr, at anholdelserne ikke skete i forbindelse med nogen specifik kriminalitet mandag.

- Vi har anholdt i alt 18 personer i Helsinge. Det er et led i vores tryghedsskabende foranstaltninger, sagde pressekoordinator Henrik Suhr tidligere på dagen.

Ifølge pressekoordinatoren kom anholdelserne i forlængelse af to episoder i lørdags.

Her blev i alt 11 personer med tilknytning til rockerbanden Gremium anholdt. Flere af mændene var i besiddelse af slagvåben og stoffer.

De 18, der blev anholdt mandag, blev anholdt efter politiloven.

Den giver politiet mulighed for administrativt at tilbageholde personer i op til seks timer for at "afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed".

En anden paragraf giver politiet mulighed for at tilbageholde folk i op til 12 timer, hvis det sker for at "afværge opløb".

De er altså ikke sigtet for konkrete forbrydelser, og ingen af dem vil umiddelbart blive krævet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør.

Den nordsjællandske by har i den senere tid været plaget af flere episoder med knivstik og overfald. Det er sket, efter at banden Gremium har åbnet en afdeling i byen. Banden har sit udspring i Tyskland.

3. april fik det politiet til at indføre visitationszone i Helsinge. Den blev dog ophævet igen i sidste uge, da man mente, at situationen nu var mere under kontrol.