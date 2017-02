To personer brændte i starten af januar inde i en mordbrand i Aalborg. Politiet leder stadig efter gerningsmændene.

Politiet leder stadig efter gerningsmænd til mordbrand

Politiet har identificeret to ofre, der døde i en brand i Aalborg, men vil ikke oplyse ofrenes identitet.

De to ofre er nu blevet identificeret. Men af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse mere om dem, end det der allerede er kommet frem - at der er tale om en mand og kvinde.

Politiet holder kortene tæt til kroppen i sagen om en mordbrand i Aalborg i begyndelsen af året, hvor to personer mistede livet.

Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi Sune Myrup.

- Vi efterforsker voldsomt på den her sag. Vi er bekendte med de omkomnes identitet, men på grund af sagens alvor og vores store fokus på at opklare den, så melder vi ikke flere oplysninger ud, siger han.

Han fortæller, at politiet endnu ikke har sigtet nogen i sagen.

- Vi har ikke foretaget anholdelser i sagen endnu, siger Sune Myrup.

Det var 10. januar, at en brand raserede Heimdalsgade i Aalborg. Senere blev det slået fast, at to mennesker var indebrændt.

En obduktion har vist, at ofrene døde som følge af varme og kulilteforgiftning.

Politiets teori er, at der er tale om en mordbrand. Derudover mistænker de, at det er en gruppe på fem-syv personer, der står bag.

Vidner har fortalt, at en gruppe i den størrelse flygtede fra gerningsstedet.

En af de formodede gerningsmænd blev selv forbrændt fra underlivet og ned. Branden var i nummer ét, og ud for nummer fire lagde han sig ned på jorden.

Et vidne pøsede vand på ham og hjalp med at slukke ilden. Nogle af mandens medsammensvorne forsøgte også med deres hænder at slå ilden ned.

Politiet har tidligere bedt vidner om at henvende sig, hvis de havde oplysninger om de mistænkte gerningsmænd, der om aftenen 10. januar bevægede sig i området omkring Hadsundvej, Nørre Tranders Vej, Odinsvej og Heimdalsgade.