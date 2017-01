Et apotek i Kongensgade i Esbjerg blev lørdag morgen udsat for et røveri, oplyser politiet.

Politiet leder efter røver på knallert i Esbjerg

Et apotek blev lørdag morgen udsat for et røveri i Kongensgade i Esbjerg. Røveren flygtede i vestlig retning.

Det oplyser Ole Aamann, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- En mand kommer ind på apoteket og begynder at råbe, at det er et røveri. Personalet flygter i sikkerhed bagest i apoteket, hvorefter manden hamrer på gitteret for at nå ind til dem, siger vagtchefen.