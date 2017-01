Artiklen: Politiet leder efter elektriske tandbørster for millioner

Politiet leder efter elektriske tandbørster for millioner

I Himmerland lykkedes det i weekenden tyve at stjæle 32 paller med eltandbørster fra en parkeret trailer.

Pallerne med tandbørsterne er fjernet fra en trailer, der holdt parkeret i et industriområde i Haverslev øst for Aars i Himmerland.

Traileren har holdt parkeret her siden lørdag kl. 17, oplyser netmediet nordjyske.dk.

Søndag klokken 10 blev det opdaget, at traileren var tom. Det var lykkedes ukendte gerningsmænd at få pallerne løftet over på en anden bil og transporteret væk.

Politiet vurderer, at de mange tandbørster kan være kørt ud af Danmark.

Henrik Taagaard siger til DR Nordjylland, at politiet håber, at "snak i chaufførkredse" kan give politiet oplysninger i sagen.

- Vi har ikke nogen vidner endnu. Men der er et rigtig godt logistisk netværk inden for den her branche, og der sidder nogle lastbilchauffører derude, som måske har hørt noget eller har en mistanke, siger han.

Folk, der har oplysninger om eltandbørsterne, kan kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.