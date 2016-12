Politiet kræver slingrende fragtskib stoppet i Øresund

Et 135 meter langt fragtskib kom ud af kurs i Øresund. Kaptajnen mistænkes for at være beruset.

Et hollandsk fragtskib på 135 meter er lørdag aften blevet beordret til at kaste anker ud for København, fordi myndighederne mistænker skibets kaptajn for at have ført skibet i beruset tilstand.

Politiet er nu på vej ud til skibet for at tage en spiritusprøve på kaptajnen, oplyser Henrik Brix, vagtchef ved Københavns Politi.

Skibet, der er på vej til Casablanca i Marokko, ligger nu for anker et stykke ud for Skovshoved ifølge vagthavende hos MAS.

Forinden var fragtskibet kommet ud af kurs på dets vej gennem Øresund.

Men en eventuel grundstødning blev forhindret af Vessel Traffic Service (VTS), der døgnet rundt holder øje med skibstrafikken omkring Øresundsbroen for at se, om skibe er i fare for at støde ind i broen.

- VTS kontaktede kaptajnen og fik skibet tilbage på rette kurs. Men kaptajnen virkede beruset under samtalen, og da vi efterfølgende var i kontakt med ham, virkede han også til at have fået lidt for meget inden for vesten, siger MAS-vagten.

Politiet blev informeret om hændelsen og beordrede fragtskibet stoppet.

- Det er nu en ren politisag, oplyser MAS-vagten.