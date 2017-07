Politiet indfører visitationszone mod våben i København

Det oplyser ledende politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi.

- Siden 12. juli har vi haft fem alvorlige hændelser med knivstikkerier og skyderier i det her område.

- Det er på den baggrund, at vi nu giver politiet endnu et værktøj til at bekæmpe den her bandekriminalitet, siger han.

Som eksempel på nogle af de episoder, der har været, nævner han et skyderi på Mimersgade ved Mjølnerparken, hvor flere køretøjer jagtede hinanden.

Desuden har der været et knivstikkeri i forbindelse med et større slagsmål på Munkensvej på Frederiksberg, og i sidste uge blev en 19-årig mand stukket ned af tre mænd på Frederikssundsvej.

Ifølge politiet er der ingen tvivl om, at banden Loyal to Familia, LTF, står på den ene side i bandekonflikten. Det er mere uklart, hvem de slås imod.

- LTF må på en eller anden måde være i krig med nogle andre grupperinger. Hvem der hører til hvor og hvorfor, det er rimelig komplekst og indgår som en del af vores efterforskning, siger Peter Dahl.

Visitationszonen vil gælde fra torsdag til 3. august i år.

Målet med visitationszonen er at skabe tryghed for borgere i området ved at forhindre, at personer bærer eller besidder våben.

Med visitationszonen kan politiet foretage stikprøvevis visitation af alle personer i hele området. Ifølge Peter Dahl er det et vigtigt værktøj for politiet.

- I og med at vi ser så mange skyderier og knivstikkerier, må der være en masse bandemedlemmer, der bevæger sig rundt i det her område med skydevåben eller knive.

- Visitationszonen giver os en mulighed for at tage fat i dem og finde ud af, om de skulle være bevæbnet, siger han.