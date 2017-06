Politiet indfører visitationszone i Aarhus V efter skyderier

- Vi har gennemført mange visitationer i den forgangne tid, men vi må konstatere, at vi ikke har fundet alle våben. Her håber vi, at dette her hjælper.

Visitationszonen strækker sig over et flere kvadratkilometer stort område, der dækker Brabrand, Grimhøj og Skjoldhøj. Zonen strækker sig helt ind i bydelene Åbyhøj og Hasle.

- Vi har kigget på, hvor de seneste ugers hændelser har fundet sted. Og så har vi indbefattet dem. Men der er faktisk også sket ting uden for zonen, siger Klaus Arboe Rasmussen.

I en visitationszone må politiet lave kropsvisitationer og kontrollere køretøjer for at finde våben.

I de seneste uger har der været en række skudepisoder i det vestlige Aarhus. De er blevet sammenkædet med en bandekonflikt, der udspiller sig i området.

Banden Loyal to Familia er ifølge Rigspolitiet i gang med at ekspandere ind i området, hvilket har skabt konflikt med eksisterende bander.

Loyal to Familia har siden slutningen af maj forsøgt at få fodfæste i Aarhus, og det har betydet, at Østjyllands Politi er blevet kaldt ud til en række skyderier.

Det har fået flere lokale politikere til at bede om hjælp, da de ikke har ment, at det lokale politi har ressourcerne til at stoppe konflikten.

- Vi håber på at få stoppet konflikten med dette her. Vi må konstatere, at der stadig er folk i konflikt med hinanden, så det prøver vi med alle midler at bekæmpe, siger Klaus Arboe Rasmussen.