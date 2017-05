Politiet i Nordjylland og København får nye chefer

I Nordjylland bliver den nuværende chefanklager Anne Marie Roum Svendsen politidirektør fra 1. juni. Hun afløser Elsemette Cassøe, der for nylig valgte at gå på pension.

Københavns Politi sagde tidligere på året farvel til politidirektør Thorkild Fogde. Han forlod stillingen til fordel for en direktørpost i kriminalforsorgen. 53-årige Anne Barbara Sidenius Tønnes blev udnævnt som midlertidig afløser.

Hun kan nu sætte sig bedre til rette i chefstolen på Politigården i landets hovedstad. Fra 1. juni er hun nemlig udnævnt som politidirektør.

Politidirektørerne er øverste chef i hver af landets 12 politikredse. Direktørerne står i spidsen for både anklagemyndigheden og politimyndigheden i kredsene.

Ud over at sidde for bordenden i politikredsen, deltager de 12 politidirektører i Rigspolitiets koncernledelse. Her fastlægges de overordnede strategier og mål for politiet.

Politidirektørerne er også formænd for de lokale kredsråd, hvor politiet sammen med borgmestrene i de respektive politikredse drøfter forskellige forhold i politikredsen.

Anne Marie Roum Svendsen og Anne Tønnes kommer til at stå i spidsen for henholdsvis 800 og 2900 medarbejdere.

De får ansvar for budgetter i størrelsesordenen 1,57 milliarder kroner for Anne Tønnes' vedkommende, mens Anne Marie Roum Svendsen skal forvalte 450 millioner kroner. Det fremgår af stillingsopslagene.

Af opslagene fremgår direktørernes løn også. Anne Marie Tønnes får en årsløn, som inden diverse forhandlinger starter på 750.000 kroner. Roum Svendsen må i sin mindre kreds lade sig nøje med 670.000 kroner.

Begge kan dog forhandle sig til yderligere personlige tillæg samt åremålstillæg. Desuden er der udsigt til en bonus, hvis politikredsen lever op til de mål, som fastlægges i direktørens kontrakt.

På Københavns Vestegn fortsætter Kim Christiansen som politidirektør. Han var ansat på åremål - det er politidirektører - og hans kontrakt stod til at rinde ud. Han kan ligesom Roum Svendsen se frem til at starte lønforhandlinger fra et udgangspunkt på 670.000 kroner.