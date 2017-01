Politiet i Horsens afliver afkræftet velvoksen sæl

En stor sæl var mandag to gange på besøg i Horsens. Til sidst var den så afkræftet, at den måtte lade livet.

Herefter fik de bugseret den 150 kilo tunge sæl tilbage i Horsens Fjord, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Kenneth Ravnholt.

- Det startede egentlig som en god historie, hvor alle var glade for udfaldet, fortæller han.

Men historien endte desværre langt fra lykkeligt for sælen.

For klokken 18.32 modtog Sydøstjyllands Politi endnu et opkald om en sæl. Og det var selvsamme sæl, der igen havde fået sig bugseret fra Horsens Fjord og indtil Horsens by.

Denne gang var den kravlet i land på Frejasgade i Horsens.

- Vi tog herefter kontakt til både Dyrenes Beskyttelse, Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og en vildtkonsulent. Sælen var nu så udmattet, at der ikke var anden udvej, end at den måtte aflives, fortæller Kenneth Ravnholdt.

- Eksperterne var enige om, at sælen var søgt mod land for at dø. Derfor var der ingen anden udvej end at tilkalde en vildtkonsulent, der stod for aflivningen.