Politiet bruger mange ressourcer på at tvanglægge psykisk syge personer. Her er blomster og lys sat foran politigården i Albertslund, hvor en 43-årig politibetjent tirsdag blev skudt, angiveligt af en psykisk syg mand. Arkivfoto

Politiet hjalp med at tvangsindlægge 4273 syge

Nedskæringer i det psykiatriske system er formentlig årsagen til, at politiet har fået mere at se til i forhold til psykisk syge, der skal tvangsindlægges.

I alt assisterede politiet ved 4273 tvangsindlæggelser sidste år, selv om politiet ifølge formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, slet ikke er uddannet til det.

- Samtidig er det en kæmpe opgave, fordi tvangsindlæggelser oftest tager flere timer, siger han til BT.

Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn Jacobsen, peger på, at manglende sengepladser betyder, at psykiatrisk patienter udskrives for hurtigt.

Og Landsforeningen Sind er af samme opfattelse.

- For når man udskriver folk, før de er klar til det, bliver de hurtigt syge igen.

- Når man ovenikøbet udskriver dem til noget, der ikke er godt nok, for eksempel nogle ikke-velfungerende kommunale botilbud, så ender de med at blive genindlagt, siger formand Knud Kristensen til BT.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger til BT, at der 2014 er afsat 2,2 milliarder kroner til psykiatrien, ligesom 400 millioner kroner fra satspuljemidlerne også går til at forbedre psykiatrien.

Samtidig mener hun, at der er behov for at kigge på, om psykiatriområdet er godt nok organiseret.