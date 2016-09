Kun én gang har politiet i 2016 taget passet fra en person, som myndighederne mistænkte for at ville rejse til en såkaldt konfliktzone.

Politiet har taget ét pas fra mistænkt syriensfarer i år

I februar tog Sydøstjyllands Politi passet fra en dansk statsborger, fordi personen var under mistanke for at ville rejse ud og deltage i konflikten i Syrien og Irak. Det er eneste gang i 2016, at politiet har anvendt den mulighed, skriver Jyllands-Posten.

I foråret sidste år gav regeringen politiet muligheden for at tage passet fra potentielle syriensfarere. Og i resten af 2015 blev den benyttet syv gange.

Faldet i antallet af inddragne pas er ifølge Søren Jensen, der er chef hos Center for Terroranalyse hos Politiets Efterretningstjeneste, udtryk for "et tydeligt fald" i trafikken til Syrien.

Overfor Jyllands-Posten peger han på flere mulige forklaringer.

- Alt i alt er det både blevet vanskeligere og farligere. Det kan i sig selv skræmme nogle, siger han til avisen.

- Og der er betydelig større grad af kontrol med grænsen. Det er blevet meget vanskeligt at komme ind i konfliktzonen.

- På det seneste er IS' (Forkortelse for Islamisk Stat, red.) egen direkte landforbindelse til Tyrkiet blevet erobret af oprørsstyrker, så der er ikke længere mulighed for at komme direkte dertil.

Ifølge Magnus Ranstorp, der er forskningsleder ved Forsvarshøjskolen i Stockholm, er der ikke nødvendigvis et lighedstegn mellem den faldende rejser til og fra konflikten og en større sikkerhed for lande som Danmark.

- Der er helt sikkert en risiko for, at folk i stedet udfører angreb derhjemme eller støtter IS på anden vis hjemmefra. IS har selv sagt, at folk skal blive, hvor de er, og støtte derfra, siger han til Jyllands-Posten.

Søren Jensen gør overfor Jyllands-Posten opmærksom på, at der kan være mange forskellige årsager til, at folk ønsker at rejse til konflikten.

I mindst et af de syv tilfælde fra 2015 blev passet frataget en person, der ønskede at slutte sig til den kurdiske oprørsbevægelse PKK. PKK's syriske gren, YPG, kæmper i Syrien imod Islamisk Stat.