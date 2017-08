Politiet har mere nyt om kvindelig fra Amager senere tirsdag

Liget blev fundet af en mand på cykeltur langs kysten, som straks kontaktede politiet.

Det viste sig at være et kvindelig, som dog manglede arme, ben og hoved.

Liget kan være den forsvundne svenske journalist Kim Isabel Wall, men politiet har indtil videre ikke kunnet be- eller afkræfte formodningen.

Man afventer en retsmedicinsk undersøgelse af liget, både for at kunne identificere den omkomne, men også for at blive klogere på dødsårsagen.

Kim Isabel Wall har været forsvundet, siden hun torsdag 10. august tog med raketbyggeren Peter Madsen ud at sejle i hans hjemmebyggede ubåd.

Ubåden og Peter Madsen dukkede op dagen efter, men svenskeren var væk.

Mandag kom det frem, at Peter Madsen under et lukket grundlovsforhør havde forklaret politiet, at Kim Isabel Wall var død i forbindelse med en ulykke på ubåden, og at han derefter havde skilt sig af med liget.

Peter Madsen er varetægtsfængslet og sigtet for uagtsomt manddrab under særlige omstændigheder.