Politiet gør nyt forsøg på at inddrage udlandskrigers pas

En 32-årig mand fra Esbjerg skal tirsdag på ny en tur i retten for at forsvare retten til sit rødbedefarvede pas.

Men anklagemyndigheden ankede, og nu er det Vestre Landsret, der skal tage stilling.

Forhistorien er, at den 32-årige mand fik frataget sit pas i august sidste år.

Det skete, fordi politiet frygtede, at han ville drage til fronten og kæmpe, sådan som han gjorde i 2015.

Dengang rejste han til den nordirakiske by Kirkuk og kæmpede i fire måneder side om side med de kurdiske peshmergastyrker mod Islamisk Stat.

Med en ny paslov i hånden mente politiet, at det ville være på sin plads at inddrage den 32-åriges pas, således at han ikke kunne tage afsted igen.

Men Retten i Esbjerg underkendte politiets afgørelse, og esbjergenseren vandt sagen.

Anklagemyndigheden var ikke enig med dommeren og ankede afgørelsen. Tirsdag begynder sagen så i Vestre Landsret i Viborg.

Esbjergenserens advokat, Erbil Kaya, vurderer, at den unge mand har en god sag.

- Nu vandt vi sagen i byretten i Esbjerg, og min vurdering er, at vi har gode chancer for at vinde den, siger han.

- Det kommer til at handle om, hvorvidt det at kæmpe for peshmerga har været et anerkendelsesværdigt formål.

- Jeg vurderer, at der er gode chancer for at få fastslået, at det er i orden, siger Erbil Kaya.

Det afgørende er ifølge advokaten, at hans klient har kæmpet med peshmergastyrkerne, som af den internationale koalition - som Danmark er en del af - anses for at være på den rigtige side i kampen mod Islamisk Stat.

Den dansk-kurdiske kvinde Joanna Palani fik frataget sit pas i en lignende sag.

Pasinddragelsen blev efterfølgende blåstemplet af Københavns Byret.

Men forskellen er ifølge Erbil Kaya, at Palani kæmpede med en milits kaldet YPG, som er en slags søsterorganisation til det forbudte PKK - Kurdistans Arbejderparti, som er på EU's og Natos terrorlister.

Peshmerga er derimod en officiel del af koalitionen. Det stiller ifølge Erbil Kaya sagen anderledes.

Landsretten har afsat to retsdage til sagen.