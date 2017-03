Politiet gik forgæves efter mulige beviser i Kundby-sag

Det har angiveligt trukket sagen i langdrag, at politiet ville have adgang til Kundby-pigens sociale medier.

Netop i Kundby-sagen spiller de sociale medier en central rolle, fordi den 16-årige tiltalte har været særdeles aktiv på eksempelvis Facebook, Instagram, Snapchat og Ask.fm.

Siden januar sidste år har den 16-årige pige siddet varetægtsfængslet. I sagen sad også en 25-årig mand varetægtsfængslet i 13 måneder, indtil han 10. februar blev løsladt.

Netop politiets interesse i at få udleveret materiale fra både hans og Kundby-pigens sociale medier-konti har været med til at trække varetægtsfængslingerne i terrorsagen i langdrag.

Da den 25-årige mand blev løsladt, lød det fra Anklagemyndigheden, at det havde taget lang tid at få et samlet billede af hans rolle, fordi politiet skulle have oplysninger fra udlandet.

- Blandt andet har politiet indhentet elektroniske oplysninger fra udlandet for at få afsøgt alle hjørnerne af den meget alvorlige mistanke mod ham, sagde statsadvokat Lise Lotte Nilas.

Hverken anklageren i sagen, Peter Ahleson, eller Midt- og Vestsjællands politi, som har efterforsket sagen, vil kommentere, om dansk politi har fået, hvad de ønskede.

De fleste sociale medievirksomheder udgiver dog såkaldte gennemsigtighedsrapporter, som giver et fingerpeg om, hvor meget der bliver udleveret til danske myndigheder.

Dansk politi bad om oplysninger to gange i første halvår af 2016 om i alt tre konti. Politiet fik ja fra den amerikanske billedtjeneste den ene af gangene.

Snapchat har over for DR Nyheder ikke ønsket at kommentere, hvorfor de har afvist anmodninger om at udlevere materiale til danske myndigheder.