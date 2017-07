Politiet finder våbenlager i jagt på hash

Politiet havde fået en dommerkendelse, der betød, at betjentene kunne ransage adressen i Blågårdsgade 19, efter at man havde fået oplysninger om, at der blev solgt og opbevaret hash.

Selv om man fandt indpakning til flere kilo hash, var der ikke noget af stoffet på adressen. Til gengæld lå godt gemt af vejen et våbenlager.

- Vi havde ingen oplysninger om, at der skulle være våben på stedet, siger fungerende politiinspektør Torben Svarrer.

Men det var der. I et sidelokale fandt politiet en håndgranat, en skarpladt pistol, en skarpladt M95 riffel, en skarpladt Uzi maskinpistol samt en oversavet pumpgun.

- Det er nogle uhyggelige våben at finde, og det viser, hvor voldsparate nogle personer er, siger Torben Svarrer.

Ungdomsklubben "Blågårds Bunkeren", der drives af Kirkens Korshær, har hjemme på adressen. Her kommer især børn og unge mellem 8 og 15 år.

Andre, som ikke har et ærinde i klubben, kan dog godt komme ind, og politiet mener ikke, at våbnene tilhører brugere af klubben.

- De var gemt i et lokale, hvor brugerne ikke kommer. Vi tror, at de tilhører personer i bandemiljøet, siger Torben Svarrer, der er glad for, at våbnene er fundet, så de ikke bliver brugt i en bandekonflikt.

I forbindelse med sagen har politiet anholdt en 26-årig mand, som menes at være ejeren af den hash, som har været på stedet. Han er ikke registreret som medlem af en bande.

- Han er foreløbig sigtet for hashen. Så må vi se, om den videre efterforskning fører til, at vi også sigter ham for våbnene, fortæller Torben Svarrer.