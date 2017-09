Politiet finder et parti hash på Nordfyn - fire er anholdt

Fyns Politi ransagede sammen med politiets Særlig Efterforskning Øst flere steder og fandt hashen og de to våben, der er en pistol og et haglgevær. Der er ikke oplysninger om, hvor ransagningerne fandt sted.

De fire anholdte er i alderen mellem 40 og 59 år, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Der er ikke oplysninger om, hvordan politiet er kommet på sporet af hashen.

Det fremgår heller ikke, hvad de fire anholdte hver især præcis er sigtet for. Der er heller ikke oplysninger om, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Anklagemyndigheden vil ved grundlovsforhøret kræve dem varetægtsfængslet.

Politiet bebuder, at anklageren vil bede om, at retsmødet kommer til at foregå for lukkede døre.

- Jeg kan bekræfte, at vi har foretaget et større beslag af hash og samtidig fundet to våben, men da vi stadig arbejder med efterforskningen, kan jeg ikke sige mere om sagen på nuværende tidspunkt, siger Jens Langdal.