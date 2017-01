Send til din ven. X Artiklen: Politiet fanger flugtbilist fra påkørsel i julen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet fanger flugtbilist fra påkørsel i julen

En 44-årig mand fra Ribe-egnen sigtes for at have påkørt en ung kvinde natten til 26. december.

Danmark - 14. januar 2017 kl. 18:10 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opmærksomme vidner har hjulpet politiet med at finde frem til en bilist, der lidt efter midnat 26. december ramte og kvæstede en fodgænger i Ribe. En 44-årig mand er således blevet sigtet for at have påkørt en ung kvinde oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi har fået nogle rigtig gode vidneforklaringer, som har bragt os på sporet af denne mand, siger vagtchef Erik Lindholdt. Kvinden, der er 22 år, blev påkørt i krydset mellem Tangevej og Terpagersvej, da hun var ved at krydse vejen. I stedet for at hjælpe hende kørte bilisten straks fra stedet. Manden er fra Ribe-området, og han sigtes for uagtsom, betydelig legemsbeskadigelse. - Han ønsker ikke at udtale sig, og han har ikke fortalt, hvordan han forholder sig til sigtelsen, siger vagtchef Erik Lindholdt.