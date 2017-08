Politiet efterlyser person i sag om stenkast mod bus

Politiet udsender nu et signalement af en person, der skal være set på broen. Personen menes at være 18-25 år og cirka 180 centimeter høj. Kønnet fremgår ikke.

Derudover var personen klædt i sort overtøj muligvis med en grå hættetrøje under. Hætten var trukket op og dækkede for ansigtet.

Personen havde desuden enten en cykel eller sort scooter med sig.

Det var søndag eftermiddag, at en bus fra selskabet Rødbillet, der var på vej til København fra Aarhus, blev ramt.

Stenen, som det tidligere lød var en to til tre kilo tung betonklods, ramte og smadrede bussens forrude.

I alt sad der 51 passagerer og en chauffør i bussen. Ingen personer kom til skade, og de blev bagefter fragtet over i en ny bus.

Det lød søndag, at politiets formodning var, at stenen er blevet kastet ned fra broen af en person.

Undersøgelser af broen har også vist, at "det vil være meget vanskeligt for en genstand at rutsje hen over asfalten og ud over vejkanten og ned på motorvejen".

Politiet vil stadig gerne høre fra vidner, der var i nærheden og kan have set eller hørt noget, samt hvis de genkender signalementet.

Det er ikke første gang, at køretøjer er blevet ramt af genstande, der menes at være kastet fra en motorvejsbro.

For et år siden blev en tysk familie ramt af en 30 kilo tung betonklods, som gik igennem forruden på familiens bil.

En 33-årig kvinde mistede livet, mens hendes mand blev alvorligt kvæstet, og deres søn fik mindre skrammer.