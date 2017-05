Politiet efterlyser mørk bil efter uopklaret sommerhusdrab

Politiet efterlyser en mørk personbil, formentlig en BMW, som blev set af et vidne lørdag 14. januar i området Veddinge Bakker, hvor en 42-årig mand dagen efter blev fundet dræbt af skud i et sommerhus.

Politiet har efterforsket sporet i et stykke tid - uden at komme nærmere en opklaring.

Vidnet beskriver over for politiet desuden, at bilen havde baglygter med vandrette diodestriber.

Drabet blev begået i det kriminelle miljø.

Det var 15. januar omkring middagstid, at den hårdt kvæstede mand blev fundet i sommerhuset på Pilebakken i et sommerhusområde ved Veddinge Bakker nord for Asnæs i Nordvestsjælland.

Hvis man har set bilen eller har andre oplysninger i sagen, kan Midt- og Vestsjællands Politi kontaktes på telefon 114.

Offeret kendte mediepersonligheden Linse Kessler. I et interview med Ekstra Bladet beskrev Kessler offeret som "en stor bodybuildergut med et kæmpe hjerte".

Ifølge hende affyrede drabsmanden sit våben gennem et vindue. Den 42-årige havde derfor ikke en chance for at forsvare sig, lød det fra Linse Kessler.