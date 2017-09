Politiet efterforsker ulovlig nervegift i naturområde

- Politiet kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse, som vi tager alvorligt, og som vi er gået i gang med at efterforske, skriver kommunikationsrådgiver Christian Brinck i en e-mail til Ritzau.

Nordjyllands Politi er nu i gang med at efterforske, hvordan ulovlig nervegift er havnet i flere fisk i en sø ved Store Vildmose.

Politianmeldelsen kommer, efter at man har fundet tre døde fisk, der var sat på et spid nær en sø i den nordlige del af Store Vildmose ved Brønderslev.

Det viste sig, at fiskene indeholdt den ekstremt farlige nervegift carbofouran.

Myndighederne har samtidig med fundet af giften udstedt et forbud mod jagt og fiskeri på den konkrete lokalitet.

Samtidig indskærpes det, at jægere skal udvise stor forsigtighed ved jagt på ænder i et større område mellem Vestbjerg, Brønderslev, Løkken og Pandrup.

Desuden fraråder myndighederne, at man bruger jagthunde til at opsamle ænder, der er nedlagt i området.

Der er tale om en særdeles farlig gift, som blev forbudt i EU for snart ti år siden.

Det er ikke første gang, man finder carbofouran i naturen, forklarer naturplanlægger Lasse Sehested Jensen, Miljøstyrelsen.

- Vi har tidligere set giften anvendt ved udsætningspladser for fasaner - formentlig for på ulovlig vis at dræbe rovfugle, som ellers ville spise fasanerne, siger Lasse Sehested Jensen.

Det vurderes, at den udlagte gift har kostet op mod en halv snes rovfugle livet siden 2010.

Om det konkrete fund i Nordjylland siger Lasse Sehested Jensen:

- I det her tilfælde er giften udlagt ved en sø, hvor der drives andejagt. Den er udlagt op til jagtsæsonen (som begynder fredag, red.).

- Så det er muligt, at intentionen har været at dræbe rovfugle, eventuelt oddere, som ellers ville spise nogle ænder og ællinger, siger Lasse Sehested Jensen.

Brønderslev Kommune har taget vandprøver for at undersøge området for yderligere tegn på gift.