Det er afgørende tid til at stoppe de kriminelle på Christiania, siger politiet efter skud mod betjente.

Politiet efter skud på Christiania: Grænsen er overskredet

Det siger politidirektøren ved Københavns Politi, Thorkild Fogde, efter at to betjente og en civil sent onsdag aften blev ramt af skud under en anholdelse på Christianias berømte hashgade.

De kriminelle på Pusher Street har for alvor overskredet grænsen.

- Vi ønsker Pusher Street ryddet for kriminelle, siger Torben Fogde på en presseorientering tidligt torsdag morgen. Han opfordrer til, at episoden bliver et wake up-call.

- Vi er opmærksomme på, at Christiania består af mange ting, og at Pusher Street er kun en del af det samlede Christiania. Men de kriminelle har for alvor overskredet grænsen.

- Derfor mener vi nu, at det må være afgørende tid til at lægge afstand til den organiserede kriminalitet og få de kriminelle presset ud.

Natten til torsdag har Københavns Politi foretaget fem ransagninger i jagten på gerningsmanden. I den forbindelse har man anholdt en person "med tilknytning til begivenhederne.

En særligt dedikeret styrke i Københavns Politi har over sommeren gennemført en stribe aktioner på Christiania. Her har betjente ryddet Pusher Street for salgsboder, men hashhandlerne har hurtigt bygget deres boder op igen.