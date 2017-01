I september blev tre mænd sigtet for at have voldtaget en 32-årig kvinde på Samsø. Nu har politiet frafaldet sigtelserne mod dem, da der ikke er beviser for, at de har voldtaget kvinden. Arkivfoto.

Politiet dropper sag om voldtægt på Samsø

I september anholdt politiet tre mænd, der var mistænkt for voldtægt. Nu er sigtelserne mod dem frafaldet.

Østjyllands Politi har frafaldet sigtelserne mod tre iranske asylansøgere, der var mistænkt for at have voldtaget en kvinde på Samsø i september.

Det oplyser TV2 Østjylland.

Voldtægten skulle have fundet sted 18. september. Dengang fortalte politiet til Ritzau, at den 32-årige kvinde havde mødt de tre mænd på et asylcenter på øen.