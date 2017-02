En anmeldelse fra fagforeningen 3F har fået politiet til at efterforske en sag om narkosmugling ved byggeriet af Københavns Metro og Aarhus Letbane. Arkivfoto.

Politiet dropper sag om narko på metrobyggepladser

Indsmuglingen af kokain skulle angiveligt være begået i forbindelse med byggeriet af Københavns Metro og Aarhus Letbane.

Det er fire vidner, der skal have fortalt 3F's Byggegruppe om indsmuglingen.

Men efter flere afhøringer og ransagninger kan politiet ikke dokumentere, at leverancer af kokain skulle have fundet sted til de to byggepladser, og efterforskningen er derfor indstillet.

Det oplyser Henrik Bergqvist, der er senioranklager i Københavns Politi.

- Vi har efterprøvet de oplysninger, vi har fået, og vi har ikke kunnet godtgøre, at de har fundet sted.

- Vi har derfor indstillet efterforskningen, men den kan genoptages, hvis der kommer nye oplysninger, siger han.

Leveringerne af kokain var ifølge anmeldelsen maskeret som reservedele til maskiner. Det fremgik desuden, at poserne med det hvide pulver skulle leveres videre til pizzeriaer i København og sælges til brugerne.

Næstformanden i 3F's Byggegruppe har i en tidligere udtalelse til Fagbladet mistænkt nogle af underleverandørerne for at have mafiarelationer.

Både Copenhagen Metro Team og Aarhus Letbane har oplyst til Weekendavisen, der har beskrevet sagen, at de ikke har haft kendskab til ulovlighederne.