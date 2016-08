Enhedslistens Pernille Skipper blev i maj anmeldt til politiet for blandt andet at udtale sig om skyldsspørgsmålet i en verserende straffesag. Nu har politiet opgivet at gå videre med sagen. Arkivfoto.

Politiet dropper sag mod Skipper for voldtægtsudtalelse

Enhedslistens politiske ordfører bliver ikke retsforfulgt for at udtale sig om en omstridt voldtægtsdom.

Pernille Skipper blev i maj meldt til politiet i kølvandet på sagen, hvor tre unge mænd blev frifundet for at have voldtaget en ung kvinde til en fest i Herfølge. De tre blev senere i Østre Landsret dømt for voldtægt og voldtægtsforsøg.

Pernille Skipper er godt tilfreds med afgørelsen.

- Det er super fint. Jeg mener ikke på noget tidspunkt, at jeg har gjort noget forkert, siger hun til dr.dk og fortsætter:

- Jeg har ikke udtalt mig om skyldsspørgsmålet i en konkret sag, men jeg har deltaget i en rigtig vigtig debat om ikke mindst kvinders retsstilling, når de er blevet udsat for seksuelle overgreb, og det har jeg tænkt mig at fortsætte med.

Advokat Simon Hauch, der var forsvarer for en af de unge mænd, og som meldte Pernille Skipper til politiet, er dog langt fra tilfreds med afgørelsen. Han vil nu klage til Rigsadvokaten.

- Jeg synes, at sagen som minimum fortjener at blive prøvet for domstolene og ikke blot henlægges efter en skrivebordsafgørelse. Den er alt for principiel til ikke at blive prøvet, siger han til dr.dk.

Advokaten mener, at den politiske ordfører har forbrudt sig mod retsplejeloven § 1017 ved at komme med urigtige oplysninger om voldtægtsofferets tilstand og samtidig komme med udtalelser, der kunne påvirke sagens endelige udfald.

I et brev til Simon Hauch lægger politiet ifølge advokaten vægt på, at det var fejlagtige oplysninger i pressen, der fik politikeren til at komme med forkerte udtalelser om, at ofret var bevidstløs, da voldtægten skete.

Samtidig lægger politiet ifølge advokaten vægt på, at udtalelserne faldt efter byretsdommen, og inden sagen blev anket til landsretten, og at der derfor ikke var udpeget en dommer, som kunne påvirkes.

Men advokat Simon Hauch mener, at sagen bør prøves ved en domstol.

- Når man udtaler sig så markant, som Pernille Skipper har gjort, må man kræve, at hun bare sætter sig et minimum ind i den sag, hun udtaler sig om, siger advokaten til dr.dk.