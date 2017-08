Politiet bruger forsvarets helikopter i luften over Nørrebro

Det drejer sig om en helikopter, som politiet har lånt af forsvaret. Den svævede blandt andet over København søndag aften, efter at der var blevet affyret skyd i Esromgade på Nørrebro.

Det skriver pol.dk.

Ifølge mediet kunne borgere fra gaden se en betjent i sidedøren med det ene ben ude over kanten og et formentlig skudklart våben.

Københavns Politi vil ikke kommentere den operative indsats og henviser alle spørgsmål om helikopteren til Rigspolitiet.

Rigspolitiet oplyser, at det er Københavns Politi, der har ansvaret for at håndtere bandekonflikten i hovedstaden.

- Politiet råder ikke over helikoptere, og helikopteren er derfor udlånt fra forsvaret, oplyser Rigspolitiet i en mail.

Rigspolitiet oplyser i øvrigt, at helikopteren er bemandet med personale fra politiet bortset fra piloten.

- I den aktuelle situation, hvor der er hyppige skyderier i gaderne, sætter politiet naturligvis massivt ind med de nødvendige styrker, men derudover har vi ikke yderligere kommentarer til, hvordan vi taktisk løser opgaven, skriver Rigspolitiet i mailen til pol.dk.

Adspurgt om hvorvidt betjente i helikopteren må åbne ild mod folk på landjorden svarer Rigspolitiet:

- Det spiller ingen rolle, om en betjent er til fods eller i luften. Det er det samme skydereglement, der gælder i en helikopter.

Ifølge politiloven må skydevåben bruges for at afværge angreb på personer eller samfundsvigtige institutioner.

Politiet må også gribe til våben for at sikre anholdelse af personer, der er mistænkt for et farligt angreb på andre eller en samfundsvigtig institution.

Der må også skydes for at sikre pågribelsen af personer, som er mistænkt for forbrydelser mod statens sikkerhed.