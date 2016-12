Artiklen: Politiet blokerer gader for at forhindre nytårsangreb

Nytårsaften iværksætter Københavns Politi en række tiltag på baggrund af den generelle, alvorlige trussel mod Danmark og efter angrebet mod et julemarked i Berlin 19. december.

Har du planer om at hoppe ind i det nye år i det indre København, vil du opleve mere politi på gaden og flere afspærringer - særligt omkring Rådhuspladsen.

- De politioperative tiltag iværksættes for at sikre, at flest mulige mennesker kan få en tryg og festlig nytårsaften i København, siger den operationsansvarlige, politiinspektør Jens Jespersen, Københavns Politi.

På Rådhuspladsen samles der traditionelt mange mennesker omkring midnat nytårsaften. Derfor bliver det ikke muligt at passere pladsen og visse andre gader i tilknytning til pladsen i bil.

Også bustrafikken bliver påvirket af afspærringerne.

- Vi har stort fokus på at genere trafikken mindst muligt og i øvrigt give plads til, at folk kan holde en ordentlig nytårsfest, siger Jens Jespersen.

- Men de nødvendige politioperative tiltag kommer samtidig til at betyde, at vi begrænser mulighederne for kørende trafik i områder, hvor der er mange mennesker forsamlet, lyder det fra politiinspektøren.

Politiet opfordrer til, at man passer på hinanden og kontakter politiet, hvis man oplever noget mistænkeligt under nytårsfejringen i København.

Også seksuelle overgreb på aftenen vil politiet holde er særligt øje med.

Onsdag sagde politiet ifølge P4 København, at betjente på vagt nytårsaften vil blive orienteret om, at de skal være særligt opmærksomme på overgreb og krænkelser.

Det sker som følge af sidste nytårsaften i den tyske by Köln, hvor mange kvinder anmeldte, at de var blevet seksuelt forulempet og bestjålet ved banegården.

- Det er klart noget, der er øget fokus på, efter det der er sket ude i Europa, sagde vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Henrik Møller Jacobsen.