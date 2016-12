Send til din ven. X Artiklen: Politiet anholder to for at kaste grene ned på motorvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet anholder to for at kaste grene ned på motorvej

Flere grene blev tirsdag eftermiddag kastet mod bilerne på motorvejen ved Aalborg. Ingen er kommet til skade.

Danmark - 27. december 2016 kl. 17:57 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motorvej E45 ved Aalborg var tirsdag eftermiddag kortvarigt spærret, efter at der fra en bro blev kastet store grene ned på motorvejen. Det oplyser Nordjyllands Politi, der fik flere anmeldelser om, at der blev kastet grene mod bilerne fra broen, der fører Hadsundvej over motorvejen.

En bilist måtte bremse kraftigt op og foretage undvigemanøvre for ikke at blive ramt af en gren. - Hun kører hen over noget af det, der er kastet ned, men kommer ikke til skade, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen. Et vidne havde set to personer kaste de store grene ned på motorvejen fra broen. Ifølge vidnet var grenene mindst en meter lange og 5-10 centimeter tykke. De to personer forsvandt i retning mod en bebyggelse i nærheden. Kort efter anholdt en politipatrulje to mænd på 19 og 20 år på Hadsundvej ved Golfbakken. Mændene er først på aftenen endnu ikke afhørt, da det skal ske med hjælp fra en tolk, men de sigtes begge for at have bragt andres liv eller førlighed i fare. I august blev en 33-årig tysk kvinde dræbt og hendes 36-årige mand alvorligt kvæstet, da deres bil blev ramt af en betonklods på motorvejen på Fyn. Fyns Politi betragter den sagen en drabssag, men har endnu ikke anholdt nogen for at kaste betonklodsen.