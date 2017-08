Politiet ærgrer sig over at p-vagter trækker sig fra Nørrebro

Parkeringsvagter frygter for deres sikkerhed, hvis de skal udføre deres arbejder på Nørrebro. Til avisen Berlingske fortæller centerchef Jes Øksnebjerg, at bandekonflikten får p-vagter til at trække sig ud af området.

Dermed opererer p-vagterne ikke på Nørrebro i ubestemt tid. Det er dog muligt for politibetjente at give p-afgifter.

Jes Øksnebjerg begrunder overfor Berlingske retræten med hensynet p-vagternes sikkerhed.

- Det er klart, at jeg ikke synes, mine medarbejdere kan være tjent med at risikere at få en flaske i hovedet, når de går på arbejde, siger han til avisen.

Hos Københavns Politi er chefpolitiinspektør Jørgen Skov ærgerlig og forundret over beslutningen.

- Det er ærgerligt, når man tænker på hvor meget politi, der er derude, siger han til Ritzau.

- Situationen på Nørrebro er, at der er indsats mange betjente i hele døgnet. Der er rigtig meget politi til stede, siger han.

Selv om det ikke er lykkes for Jørgen Skov at få fat i parkeringsvagter at tale om artiklen i Berlingske, beskriver han samarbejdet med parkeringsvagterne i kommunen som "rigtig godt og tæt".

- Vi har et tæt samarbejde med kommunen om det og en løbende dialog med ledelsen. Vi havde et møde i sidste uge med dem, hvor vi har drøftet det. Der blev det ikke nævnt som et problem, siger Jørgen Skov.

Han understreger, at der intet hos politiet, der tyder på, at situationen i disse dage forværres på Nørrebro.

Chefpolitiinspektøren har ikke hørt om problemer med chikane af parkeringsvagter på Nørrebro.

- Det er ikke noget, der er bragt op til mig som et stort problem. Derfor kan der jo godt være et problem, som jeg ikke har hørt om, siger han.

- Jeg vil sige til parkeringsvagter: De skal ikke holde sig tilbage med at ringe efter politiet, hvis de bliver udsat for noget.