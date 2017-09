Politiet ændrer gavepolitik efter kritik af politichefer

En politimand bør ikke tage imod så meget som en æske chokolade fra en borger, der for eksempel er taknemmelig over politiets indsats.

Han skal også være varsom med at deltage i kurser eller seminarer betalt af private virksomheder, lyder det i retningslinjerne.

For to år siden afviste Statsadvokaten i Viborg at rejse en straffesag mod den daværende politidirektører i Østjylland Jørgen Ilum og Midt- og Vestjyllands nuværende, Jens Kaasgaard.

Begge havde modtaget fribilletter til henholdsvis Aarhus Teater og Messecenter Herning.

- Man kan sagtens mene, at det er ligegyldigt, om en politimand får en æske chokolade. Og det er det måske også i mange tilfælde.

- Men den slags regler skal i sidste ende sikre vores tillid til, at de offentligt ansatte udfører deres arbejde sagligt og upartisk i alle situationer, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Ombudsmanden var gået ind i spørgsmålet i forbindelse med en af de to politidirektørsager. Og de ændrede retningslinjer stiller Ombudsmanden tilfreds, så der bliver ikke gjort mere fra den kant.

I sidste uge blev to politifolk frifundet i en sag om bestikkelse. De var anklaget for at have fået en stor rabat på en safaritur og et hotelophold fra rigmanden Karsten Ree.

Værdien af rabatten var ifølge anklagemyndigheden over 25.000 kroner. Politifolkene argumenterede for, at værdien højst var nogle få tusinde kroner.

Retten mente, at rabatten måtte anses som en gave. Og retten mente også, at gaven var modtaget med relation til deres virke som politifolk.

Men retten mente ikke, at politifolkene selv havde indset det. Derfor gik de fri.

Sagen fik forsvarsadvokat Torben Koch op i det røde felt.

- Denne sag viser med al tydelighed, at der er forskel på Kong Salomon og Jørgen Hattemager, tordnede Koch i sin afsluttende procedure.

Han henviste til, hvordan en tidligere afdelingschef i Rigspolitiet, Bettina Jensen, over tre år udbetalte tocifrede millionbeløb til bekendte i konsulenthonorar.

Sagen fik i sidste ende den konsekvens for Bettina Jensen, at hun stoppede i Rigspolitiet, men fik en fratrædelsesgodtgørelse på over 600.000 kroner.