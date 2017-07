Politiet advarer om stor brand i Kalundborg: Hold jer væk

Lasse Hansen fortæller, at der er gået brand i et anlæg til oparbejdning af spildolieprodukter:

- Det er ret alvorligt, og vi har sat massivt ind. Vi har nogenlunde styr på branden, og vi har sat alt disponibelt mandskab fra den vestlige del af vores dækningsområde ind.

- Vi arbejder selvfølgelig stadig på at slukke, og vi forventer, at det varer noget tid endnu, siger han.

Ingen er kommet til skade ved branden, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der advarer om røg.

Politiet anbefaler, at borgerne i nærheden holder sig inden døre. De opfordrer også borgerne i området til at holde sig væk fra brandstedet for ikke at genere slukningsarbejdet, lyder det i en pressemeddelelse.

- Politiet opfordrer til, at denne meddelelse videregives til andre, hvis du er i det aktuelle område, så alle bliver advaret mod branden, og hvis du kan gøre dette uden at udsætte dig selv for fare eller gener, hedder det.