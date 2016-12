Politiet advarer mod ulovligt fyrværkeri

Man skal altid være forsigtig, når man har med fyrværkeri at gøre. Men det bliver ekstra farligt, når fyrværkeriet ikke er fremstillet og godkendt til privat brug.

Sidste år kom 22 til skade med ulovligt fyrværkeri. Fem af skaderne var så alvorlige, at de krævede behandling på en specialiseret sygehusafdeling.

Og for to år siden gik det helt galt, da tre personer blev dræbt og to hårdt kvæstet, da de ved to forskellige fester ville fejre nytåret ved at affyre krysantemumbomber.

Ifølge politiet handles der ikke længere kun ulovligt fyrværkeri i baggårde eller fra containere og kælderlokaler. Handlen er i høj grad flyttet ud på hjemmesider og i Facebook-grupper.

- Derfor har vi intensiveret overvågningen af sociale medier, men opfordrer også forældre til at holde øje med, hvad deres børn køber af nytårskrudt, skriver politiet på Facebook.

Man kan kende lovligt fyrværkeri ved at se efter dets CE-mærke eller SIK-nummer. Der skal også være en brugsanvisning.