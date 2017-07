Politiet advarer gerningsmænd: Meld jer inden fredag

Hvis mændene ikke melder sig selv, vil politiet offentliggøre navne og billeder af de efterlyste.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Det er afgørende for os, at gerningsmændene bliver stillet til ansvar for deres handlinger, og hvis de ikke selv kan finde ud af at melde sig til politiet, må vi søge hjælp hos befolkningen, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen i meddelelsen.

Den ene af de tre sager vedrører afpresning og hærværk mod massageklinikker på Frederiksberg og Vesterbro i København.

Her har medlemmer af banden Loyal to Familia afleveret en seddel, hvor der står "Loyal to Familia" og et telefonnummer, som ejeren skulle ringe til inden 24 timer, såfremt stedet ikke skulle lukkes eller ødelægges.

Politiet efterlyser i forbindelse med sagen en 22-årig mand, der har relationer til banden Loyal to Familia.

De to andre efterlyste gerningsmænd mistænkes for at have medvirket til knivstikkeri.

Det ene knivstikkeri fandt sted på Frederikssundsvej 14. juli.

Her stiger tre mænd ud af en bil og henvender sig til en 19-årig mand på fortovet.

De taler lidt sammen, og kort efter bliver den 19-årige stukket to gange i låret og en gang i ballen.

Efter overfaldet flygter de tre personer fra stedet.

To af gerningsmændene sidder varetægtsfængslet, mens en 24-årig mand stadig er på fri fod.

Det andet knivstikkeri foregik på Frederiksberg 12. juli, hvor et slagsmål mellem to grupperinger endte med, at en person blev stukket i brystet.

Her efterlyser politiet en 23-årig mand af marokkansk afstamning.