Politiet: Forsvundne Victoria får hjælp til at gemme sig

For et døgn siden efterlyste Østjyllands Politi den 16-årige Victoria Adelhaid Andersen.

Pigen er ikke blevet set siden 12. maj, hvor hun forlod institutionen Ny-Start Markusminde i Sabro vest for Aarhus.

- Vi mener ikke, at der er sket Victoria noget, men vi antager, at der er nogle, der hjælper hende med at holde sig skjult. Og det er strafbart, fordi hun er under 18, siger han.

Lau Kristensen ved ikke, nøjagtigt hvor mange henvendelser politiet har modtaget.

Der har været flere episoder, hvor Victoria Adelhaid Andersen er gået fra institutionen før for at opholde sig hos bekendte.

Det er derfor, at man ikke har efterlyst hende før nu.

Både pigens mor og institutionen har siden hendes forsvinden modtaget mails, der angiveligt skulle være fra Victoria.

Men politiet har mistanke om, at det er nogle andre, der står bag de mails, og at det er dem, der har hjulpet Victoria med at gå under jorden.

Politiet mener, at pigen gemmer sig i Danmark.

- Jeg kan ikke slå mig fast på et område i Danmark, hvor vi tror, at hun er. Men de fleste af henvendelserne, vi har fået, kommer fra Østjylland, siger Lau Kristensen.

- Der er dog ikke noget i de tip, der gør, at vi er kommet tættere på en opklaring, tilføjer han.

Victoria Adelhaid Andersen beskrives som 160 centimeter høj, spinkel af bygning og med lysebrunt hår.

Da hun forlod institutionen, var hun iført en rød dynejakke, lyse jeans og hvide kondisko.

Hvis man har oplysninger om, hvor pigen er, skal man kontakte politiet på telefon 114.